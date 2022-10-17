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Уголовное дело возбуждено после падения Су-34 на жилой дом в Ейске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске. Об этом сообщили в понедельник, 17 октября, в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Главным военным следственным управлением СК по факту крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края возбуждено уголовное дело. На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства», — сказали журналистам в ведомстве.

Ранее 17 октября проверку организовала прокуратура Краснодарского края.

По предварительным данным, в результате падения самолета погиб один человек. По словам источника «Известий», пострадавшие находятся в состоянии разной степени тяжести. Трое из них доставлены в краевые и местные лечебные учреждения.

Как сообщило Минобороны РФ, по докладу катапультировавшихся летчиков, крушение самолета в Ейске произошло из-за возгорания одного из двигателей при взлете. Отмечалось, что самолет упал при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета.

О падении Су-34 стало известно ранее в этот день.

Очевидцы сняли последствия крушения самолета. На кадрах запечатлено, как горит жилая застройка. Над районом поднимается густой черный дым. По данным источника «Известий», самолет упал во дворе на Коммунистической улице.

Затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Как утверждает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в результате пожара предварительно повреждены 17 квартир. В ГУ МЧС по региону сообщили, что горят 1–5-й этажи многоэтажки. В настоящее время площадь возгорания составляет около 2 тыс. кв. м. Пожару присвоен 4-й уровень сложности. Пожарные пока не могут локализовать возгорание.

Хотя самолет выполнял полет без боекомплекта, на его борту, по данным «Известий», находились снаряды для пушки. Именно их детонация, предположительно, слышна на видео, которые публикуют очевидцы.

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