Польша заявила о доставке в страну около 1 млн т зерна с Украины

Около 1 млн т зерна с Украины было доставлено в польские порты с 24 февраля. Об этом заявил 17 октября президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления втором Всемирном форуме по продовольствию в римской штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

В эфире Польского телевидения Дуда отметил, что Варшава поддерживает Киев не только в области вооружений, но и в экспорте зерновых через порты Польши.

«Отмечен как минимум четырехкратный рост объема экспорта украинского зерна через четыре главных польских порта», — добавил он.

Польский лидер указал, что власти страны намерены продолжить инвестиции в сельскохозяйственную отрасль Украины.

Ранее в понедельник сообщалось, что летом страны с развитой экономикой нарастили закупки украинского зерна, на них пришелся 81% от всех поставок в июне–июле 2022 года. За два первые летние месяца этого года развитые государства потратили на закупку украинского зерна $625 млн, в прошлом году эта цифра составляла $380 млн.

Остальные страны мира сократили закупки почти в семь раз. В прошлом году было потрачено $967 млн, а в этом — $146 млн.

16 октября российская сторона начала переговоры в Москве с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью поездки замгенсека по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспан в Москву является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

В начале октября Гринспан отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. По ее словам, невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

13 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков указал на невыполнение второй части продовольственного соглашения. Он добавил, что 300 тыс. т удобрений из-за антироссийских санкций находится в европейских портах и их никто не может забрать, хотя Россия готова бесплатно распределить эти удобрения среди беднейших стран.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.