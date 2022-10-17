Западные страны скупили более 80% зерна с Украины летом 2022 года

Летом 2022 года страны с развитой экономикой нарастили закупки украинского зерна, на них пришелся 81% от всех поставок в июне–июле 2022 года. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.

Отмечается, что в этот период на рынки было экспортировано зерна с Украины на $771 млн. Это на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на рынки было поставлено продукции на $1,3 млрд.

Между тем западные развитые страны за два первые летние месяца этого года потратили на закупку украинского зерна $625 млн. Тогда как в прошлом году эта цифра составляла $380 млн.

Наряду с этим остальные страны мира сократили закупки почти в семь раз. В прошлом году было потрачено $967 млн, а в этом — $146 млн.

Среди основных покупателей на первом месте Румыния. Она закупила в июне–июле этого года зерна на $314 млн, тогда как в аналогичный период прошлого года потратила $213,4 тыс. Дальше идет Польша, которая потратила на украинское зерно летом 2022 года $122,6 млн, увеличив, таким образом, закупки в 29 раз по сравнению с 2021 годом.

Турция нарастила ввоз на 33% — до $90 млн. Венгрия купила зерна на $69 млн против $137 тыс. годом ранее. Египет находится на пятом месте с $25,6 млн, что почти в пять раз меньше значений прошлого года. Кроме того, Словакия, Ливан, Нидерланды, Германия и Испания также нарастили закупку украинского зерна в этом году.

Ранее, 16 октября, стало известно, что российская сторона начала переговоры в Москве с представителями Организации Объединенных Наций (ООН) по зерновой сделке. Как уточнил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, целью поездки замгенсека по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспан в Москву является продление и расширение зерновой сделки и содействие экспорту российского зерна и удобрений.

Депутат Госдумы Евгений Нифантьев ранее, 13 октября, в беседе с «Известиями» предположил, что возможный выход России из зерновой сделки отрицательно скажется на уровне жизни беднейших стран мира.

В начале октября Гринспан также отмечала, что почти 48% зерна, экспортируемого с Украины по Черному морю, идет в развитые страны, а 52% — в развивающиеся. При этом она отметила, что невозможно точно узнать, каков конечный пункт назначения экспорта зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.