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В Белоруссии указали на желание Запада втянуть Минск в украинский конфликт

Совбез Белоруссии: Запад делает всё, чтобы втянуть Белоруссию в украинский конфликт
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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Запад всеми способами подталкивает Украину к продолжению конфликта и пытается втянуть в него Белоруссию. Об этом 17 октября заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович во время встречи с коллективом на Минском тракторном заводе.

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«К сожалению, коллективный Запад делает все ставки, чтобы втянуть Беларусь, этот миролюбивый уголок в центре Европы, в гущу событий. Они уже столкнули лбами украинцев и россиян», — цитирует Вольфовича БелТА.

По его словам, Минск не нацелен на это и всегда решал все вопросы только миром, переговорами и диалогом.

«Западу это не нужно. Он нацелен на военную составляющую», — подчеркнул секретарь белорусского Совбеза.

Вольфович подчеркнул, что Запад подталкивает Киев к продолжению конфликта. В частности, на это указывают поставки Украине боеприпасов и тяжелого вооружения.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Белоруссию из России прибудут около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов для задействования в составе Региональной группировки войск Союзного государства.

Как отметил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее в этот день, все мероприятия, проводимые в настоящий момент, стали реакцией на действия западных стран вблизи границы республики.

Накануне сообщалось, что из России в Белоруссию начали прибывать самолеты региональной группировки войск Союзного государства.

Первые эшелоны с российскими военными из состава совместной группировки войск прибыли в Белоруссию 15 октября.

10 октября белорусский лидер Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии заявили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.

Как пояснял Вольфович, Минск не будет воевать и не станет предъявлять другим странам территориальные претензии, но даст отпор в случае нарушения государственных границ Белоруссии.

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