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Захарова отреагировала на отказ Китая поставлять СПГ в Европу

Захарова предложила подождать «творческих» комментариев Борреля после отказа Китая поставлять СПГ в Европу
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 октября предложила подождать «творческих» комментариев главы евродипломатии Жозепа Борреля после отказа Китая поставлять сжиженный природный газ (СПГ) в Европу.

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«Ждем комментариев Борреля. Думаю, они будут, как всегда, творческими. Что-нибудь про то, как в «чудесный сад цивилизованной Европы не привезли дров из дремучих джунглей». Жгите, Жозеп, глаголом. А больше и нечем», — написала она в Telegram-канале.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что в Китае власти запретили крупным государственным компаниям перепродавать СПГ в Европу, а также в страны Азии. Такое решение обусловлено целью обеспечить зимний отопительный сезон в стране. В агентстве считают, что сокращение поставок из Пекина может ограничить запасы Европы и обострить там энергетический кризис в случае холодной зимы.

Также в понедельник цена на природный газ в Европе опустилась ниже $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму.

До этого, 11 октября, Захарова отметила, что ЕС лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

27 сентября министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил о необратимом ущербе для экономики страны, нанесенном энергетическим кризисом, а также указал на стремительный рост цен на топливо.

Еще 29 июля агентство Bloomberg сообщало, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордно высоких показателей и будут увеличиваться дальше, усиливая давление на потребителей.

Президент РФ Владимир Путин в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.

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