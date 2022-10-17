Bloomberg сообщил о запрете поставок СПГ из Китая в Европу

В Китае власти запретили крупным государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, а также в страны Азии. Такое решение обусловлено целью обеспечить зимний отопительный сезон в стране, сообщает агентство Bloomberg 17 октября со ссылкой на источники.

Отмечается, что такой запрет озвучила комиссия по развитию и реформам, являющаяся главным экономическим органом в стране. Агентство также направило запрос китайским компаниям, однако пока не получило комментариев.

В Bloomberg считают, что сокращение поставок из Пекина может ограничить запасы Европы и обострить там энергетический кризис в случае холодной зимы.

Однако, сообщили источники агентства, высокая стоимость транспортных расходов снизила привлекательность поставок из Китая еще до запрета.

Ранее 17 октября цена на природный газ в Европе опустилась ниже $1400 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму.

4 октября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что энергокризис в Евросоюзе начался еще в 2021 году, если иметь в виду резкий рост стоимости энергии в Европе. Это было связано с рядом ошибок в регулировании энергетических рынков. По его словам, на сложившуюся ситуацию повлиял отказ от долгосрочных контрактов по газу в пользу краткосрочных контрактов со спотовым биржевым ценообразованием.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Президент РФ Владимир Путин в апреле заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от российских энергоресурсов ударил по западным странам: везде растут цены, инфляция зашкаливает.