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Опубликованы кадры момента ДТП с экс-замначальника УГИБДД по Москве 

Экс-заместитель начальника УГИБДД по Москве погиб в аварии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший заместитель начальника управления ГИБДД по Москве, 56-летний Игорь Загрядский, погиб в аварии. Об этом 17 октября сообщил источник «Известий».

ДТП произошло на Батайском проезде накануне вечером. По предварительной информации, водителю Lexus стало плохо за рулем и он врезался в автобус.

По данным «Известий», за рулем иномарки был Загрядский, который три года назад ушел на пенсию.

Загрядский родился 13 июня 1966 года в городе Железногорске Курской области. В сентябре 2016 года был назначен на должность замначальника столичного управления Госавтоинспекции.

В конце августа один полицейский погиб, еще один получил травмы в ДТП на трассе Камышин — Ольховка под Волгоградом.

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