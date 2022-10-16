Страны Персидского залива поддержали решение о сокращении добычи нефти

Кувейт, Бахрейн, Оман, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак поддержали решение стран — участниц соглашения ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти. Об этом 16 октября сообщает издание Attaqa.

Отмечается, что страны отвергают обвинения США в отношении Саудовской Аравии в оказании давления относительно данного вопроса и считают, что сокращение добычи нефти выгодно на фоне состояния мировых рынков и необходимости предпринять позитивные шаги.

В частности, министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар Исмаил заявил после встречи стран ОПЕК+, что соглашение стабилизирует мировые рынки и поддержит цены на нефть. Он выразил мнение, что решение о снижении добычи нефти было принято после обсуждения событий и вызовов, стоящих перед мировым рынком.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра нефти Кувейта Мухаммад Абдель Латиф аль-Фарес дал понять, что это позитивно отразится на нефтяных рынках. Он подчеркнул, что страны приняли решение не с намерением установить контроль, а, скорее, из принципа стремления достичь рыночного баланса.

Издание добавило, что министерство энергетики и полезных ископаемых Омана опубликовало заявление, в котором подтверждается, что решения ОПЕК+ принимаются на основе чисто экономических соображений, реалий спроса и предложения на мировых рынках.

Ранее в этот день министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд прокомментировал утверждения США относительно того, что Эр-Рияд якобы встал на сторону России при принятии решения о снижении объемов добычи нефти, отметив свое удивление. Он подчеркнул, что решение, принятое единогласно, было исключительно экономическим.

Между тем 12 октября американский лидер Джо Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Позже, 15 октября, стало известно, что конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани попросил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси инициировать расследование по вопросу оказываемого администрацией президента Джо Байдена давления на Саудовскую Аравию с целью отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до промежуточных выборов.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года на заседании ранее, 5 октября. Отмечалось, что данное решение принято на фоне стремления остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики.