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Республиканцы призвали расследовать давление Байдена на Эр-Рияд

Fox News: республиканец Тиффани потребовал расследовать давление Байдена на Саудовскую Аравию
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Конгрессмен от Республиканской партии США Том Тиффани из штата Висконсин попросил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси инициировать расследование относительно оказываемого администрацией президента Джо Байдена давления на Саудовскую Аравию с целью отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+ до промежуточных выборов. Об этом 15 октября сообщает Fox News.

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Отмечается, что сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки может привести к скачку цен на газ за несколько недель до промежуточных условий в США. На фоне данного опасения американская сторона потребовала отложить сокращение на месяц.

Между тем в Эр-Рияде посчитали, что выполнение соответствующего требования со стороны США имело бы негативные последствия для экономики Саудовской Аравии.

Промежуточные выборы в палату представителей США состоятся 8 ноября 2022 года. Победители выборов составят 118-й конгресс США.

13 октября США предлагали Саудовской Аравии отложить окончательное решение по нефти на месяц, однако столкнулись с отказом.

До этого, 5 октября, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Отмечалось, что данное решение принято на фоне стремления остановить падение цен на нефть, вызванное ослаблением мировой экономики.

При этом еще накануне американский обозреватель издания The Hill Саймон Хендерсон высказывал мнение, что сокращение добычи нефти может плохо отразиться на демократах во время промежуточных выборов в конгресс США в ноябре. Особенно после едва ли удачной поездки Байдена в Саудовскую Аравию в начале лета, добавил автор материала.

В начале сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США.

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