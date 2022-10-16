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Саудовский министр обороны отверг обвинения США в поддержке РФ

Саудовский министр обороны Аль Сауд отверг обвинения США в том, что Эр-Рияд встал на сторону Москвы
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Фото: REUTERS/Saudi Press Agency
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Саудовская Аравия не вставала на сторону России при принятии решения о снижении объемов добычи нефти. Об этом в Twitter заявил 16 октября министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд, комментируя утверждения США по этому вопросу.

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«Мы удивлены, что королевство обвиняют в том, что оно встало на сторону России в конфликте с Украиной из-за принятия решения о снижении объемов добычи нефти», — написал министр.

По словам министра, решение ОПЕК, принятое единогласно, было исключительно экономическим. Однако это не помешало некоторым политикам обвинить королевство в том, что оно на стороне России.

«Иран также является членом ОПЕК, значит ли это, что королевство также встало на сторону Ирана?» — задался вопросом Аль Сауд.

12 октября американский лидер Джо Байден заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка. Сенатор Крис Мерфи, комментируя это решение, заметил, что после того, как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

Президент России Владимир Путин заявил, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.

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