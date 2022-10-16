Песков: НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но СВО будет доведена до конца

Североатлантический альянс (НАТО) фактически стал участником конфликта на Украине, однако это никак не влияет на поставленные задачи Москвы. Об этом заявил 16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, специальная военная операция России по защите Донбасса будет доведена до конца, как об этом и говорилось ранее. Однако при этом Песков признал, что России всё будет «существенно тяжелее» из-за вмешательства альянса.

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — указал Песков в комментарии каналу «Россия 1».

15 октября украинский вице-премьер Ольга Стефанишина признала, что в конфликте на Украине армии России фактически противостоят вооруженные силы НАТО. По ее словам, это помогает Москве «получить опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой».

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

Тогда же вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что сроки окончания спецоперации России по защите Донбасса будут зависеть от ее конечной цели. Как он отметил, конечной целью может быть несколько вариантов. В качестве одного из сценариев Бужинский назвал освобождение Одессы, соединение с Приднестровьем, а также взятие Харькова и Днепра и полное освобождение Донбасса.

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве. По словам главы Пентагона, альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать Киеву военную помощь. Также НАТО продолжит укреплять собственную оборону, для чего будет укреплять военно-промышленный комплекс.

До этого, 11 октября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал успешное завершение специальной военной операции под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

В начале октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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