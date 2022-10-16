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Песков: НАТО де-факто влезло в конфликт на Украине, но СВО будет доведена до конца

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Североатлантический альянс (НАТО) фактически стал участником конфликта на Украине, однако это никак не влияет на поставленные задачи Москвы. Об этом заявил 16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как отметил официальный представитель Кремля, специальная военная операция России по защите Донбасса будет доведена до конца, как об этом и говорилось ранее. Однако при этом Песков признал, что России всё будет «существенно тяжелее» из-за вмешательства альянса.

«Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — указал Песков в комментарии каналу «Россия 1».

15 октября украинский вице-премьер Ольга Стефанишина признала, что в конфликте на Украине армии России фактически противостоят вооруженные силы НАТО. По ее словам, это помогает Москве «получить опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой».

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

Тогда же вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что сроки окончания спецоперации России по защите Донбасса будут зависеть от ее конечной цели. Как он отметил, конечной целью может быть несколько вариантов. В качестве одного из сценариев Бужинский назвал освобождение Одессы, соединение с Приднестровьем, а также взятие Харькова и Днепра и полное освобождение Донбасса.

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве. По словам главы Пентагона, альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать Киеву военную помощь. Также НАТО продолжит укреплять собственную оборону, для чего будет укреплять военно-промышленный комплекс.

До этого, 11 октября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал успешное завершение специальной военной операции под руководством командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

В начале октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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