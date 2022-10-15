Вице-премьер Украины признала НАТО фактической стороной конфликта с РФ

В конфликте на Украине армии России фактически противостоят вооруженные силы НАТО. Об этом заявила в интервью Newsweek украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в субботу, 15 октября.

Политик указала на то, что из-за нерешительности «демократического мира» РФ становится с каждым днем всё сильнее.

По ее словам, конфликт на Украине помогает Москве «получить опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами альянса и оснащена новейшей техникой».

«Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные», — сказала Стефанишина.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

Днем ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве. По словам главы Пентагона, альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать Киеву военную помощь. Также НАТО продолжит укреплять собственную оборону, для чего будет укреплять военно-промышленный комплекс.

10 октября американский президент Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским осудил ракетные удары РФ и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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