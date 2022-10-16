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Премьер Баварии призвал установить системы ПВО для защиты городов Германии

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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de
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В городах Германии нужно было бы разместить системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM («Ирис-Т»), точно такие же, которые ФРГ передала Украине, так как это необходимо для защиты собственных немецких мегаполисов. Такое мнение выразил 16 октября премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

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«Мы должны установить ракеты и системы ПВО для немецких городов. Это дало бы нам полный защитный зонтик над Германией», — цитирует политика Bild am Sonntag.

Премьер подчеркнул, что, в то время когда Германия защищает своих партнеров, для нее самой это становится недостаточным. Страна должна позаботиться и о собственной безопасности.

Ранее, 15 октября, глава администрации ФРГ Вольфганг Шмидт заявил, что киевский режим ждет поставок оружия от Берлина, как гитлеровская Германия ожидала создания ракеты «Фау-2». Ракета «Фау-2» была разработана при Адольфе Гитлере как якобы «чудо-оружие», которое, как считали в Третьем рейхе, позволило бы завоевать Европу и СССР.

В настоящий момент Киев пытается убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать ВСУ наступательное оружие. При этом Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система ПВО IRIS-T от Германии уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.

Кроме того, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник также 15 октября предложил создать в Европе танковый альянс. Его целью будет передача Киеву сотен немецких танков Leopard 2.

14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что действия официальных новых представителей Германии, которые пришли к власти после ухода с поста экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в отношении Украины являются ошибкой, за которую расплачиваются граждане страны. Президент указал, что с интересами самой Германии в мире при этом, несмотря на ее позицию по Украине, мало кто считается. Иначе бы не произошло подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

11 октября сообщалось, что Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

До этого, 1 октября, депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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