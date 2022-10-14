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Путин назвал ошибкой действия властей Германии в отношении Украины

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Фото: Global Look Press/Ole Spata
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Действия официальных новых представителей Германии, которые пришли к власти после ухода с поста экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в отношении Украины являются ошибкой, за которую расплачиваются граждане страны. Об этом заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по окончании саммита «Россия — Центральная Азия» в Астане.

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«Это выбор тех людей, которые легитимным образом пришли к власти в той или иной стране, в данном случае Германии. И они должны сами решить, что для них важнее — союзнические обязательства или обязательств перед своим народом. В данном случае, во главу угла поставлены союзнические обязательства в рамках Североатлантического альянса (НАТО). Я считаю, что это ошибка», — заявил глава государства.

Президент указал, что с интересами самой Германии в мире при этом, несмотря на ее позицию по Украине, мало кто считается. Иначе бы не произошло подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Однако в любом случае, это не наше дело, а дело наших партнеров», — прокомментировал Путин.

Ранее в пятницу экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин рассказал, что к подписанию Минских соглашений Путина подтолкнула экс-канцлер ФРГ Меркель. Бывший премьер-министр отметил, что впоследствии глава государства стал «более жестким» в отношении западных коллег. Также влияние на позицию Путина, по словам Степашина, оказало невыполнение договоров о нерасширении НАТО на восток и невооружении бывших стран Варшавского договора.

13 октября стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал спецоперацию России по защите Донбасса большим крестовым походом против Запада, идей либерализма и западного миропорядка. При этом он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее, 6 октября, Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно достичь только при участии России. Бывший канцлер отметила, что конфликт на Украине стал поворотным моментом, подчеркнув необходимость серьезно относиться к заявлениям российского лидера.

11 октября сообщалось, что Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Как отмечал канцлер ФРГ Олаф Шольц в начале июня, IRIS-T SLM — это самая современная система ПВО, которая есть у Германии.

До этого, 1 октября, депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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