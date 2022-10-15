В ФРГ сравнили стратегию поставок оружия ВСУ с выпуском ракет «Фау-2» в Третьем рейхе

Киевский режим ждет поставок оружия от Берлина, как гитлеровская Германия ожидала создания ракеты «Фау-2». Такое сравнение в субботу, 15 октября, сделал глава администрации ФРГ Вольфганг Шмидт, сообщает издание Bild.

«Это можно назвать синдромом «Фау-2», что есть это «чудо-оружие», которое, как по волшебству, сделает так, что все проблемы исчезнут. [Танк] Leopard 2 теперь рассматривается (Украиной. — Ред.) как чудо-оружие... Но это не так», — сказал Шмидт.

Ракета «Фау-2» была разработана при фюрере нацистской Германии Адольфе Гитлере как якобы «чудо-оружие», которое позволит завоевать Европу и СССР.

В настоящий момент Киев пытается убедить Германию поставить танки Leopard 2, при этом в кабмине ФРГ отмечали, что Берлин не собирается передавать ВСУ наступательное оружие.

При этом Киев продолжает получать от Германии другое вооружение. Так, 12 октября сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T от Германии уже доставлена на Украину. Предполагается, что остальные три комплекса будут поставлены Украине в 2023 году.

30 сентября американские обозреватели сочли маловероятной передачу танков Leopard 2 и Abrams Киеву. Отмечалось, что западные танки в отличие от российских и советских слишком тяжелы для использования на месте гражданской инфраструктуры, кроме того, сравнительно старые модели Leopard 2 и Abrams стоят намного больше тех вооружений, которые ранее поставлялись Украине.

Москва осуждает поставки вооружения украинской стороне. Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, поставки Западом Киеву вооружений повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».