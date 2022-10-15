В ОАПЕК положительно оценили решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти отвечает актуальным вызовам экономики. Об этом в субботу, 15 октября, заявил генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт.

«Решение было принято с учетом неопределенности в мировой экономике, оно полностью соответствует политике ОПЕК+ по предотвращению каких-либо дисбалансов на рынке нефти, особенно со стороны спроса и предложения», — приводит его слова Al Arabia.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

В свою очередь, американские конгрессмены-демократы 10 октября предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом.

Днем ранее сенатор Крис Мерфи заметил, что Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией», после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией.

Кроме того, США предлагали Саудовской Аравии отложить окончательное решение по нефти на месяц, однако столкнулись с отказом. В Эр-Рияде сочли данное обращение «политическим трюком администрации президента США Джо Байдена» в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Отмечалось, что Байден не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

В начале сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.