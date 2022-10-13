WSJ рассказала о просьбе США отложить решение ОПЕК+ о нефти на месяц

США предлагали Саудовской Аравии отложить на месяц решение ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти. Об этом 11 октября сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их информации, за несколько дней до встречи участников соглашения ОПЕК+ представители США звонили коллегам в Саудовской Аравии с просьбой отложить принятие решения.

Отмечается, что США предлагали закупать нефть по рыночной стоимости в случае спада цены на марку Brent до 75$ за баррель и откладывания решения о сокращении добычи сырья.

The Wall Street Journal указывает, что представители Саудовской Аравии отклонили предложение США. По сведениям источников газеты, в Эр-Рияде его сочли «политическим трюком администрации президента США Джо Байдена» в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года. Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

10 октября американские конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом.

До этого, 9 октября, сенатор Крис Мерфи заметил, что Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией», после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+ в ограничении количества баррелей нефти, добываемых организацией.

Отмечалось, что Байден не смог убедить саудовского принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо.

В начале сентября национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco заявила о том, что цены на нефть снизятся для покупателей из всех регионов, кроме США. В частности, для клиентов из Северо-Западной Европы и стран Средиземноморья цены почти на все марки саудовской нефти снизятся на $2 за баррель.