В Благовещенске спасатели помогли собаке выбраться из воды

В Благовещенске спасатели пришли на помощь собаке, оказавшейся на островке посреди водоема. Об этом 15 октября сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Отмечается, что животное не могло самостоятельно преодолеть расстояние между островком и берегом. Вой четвероногого услышали местные жители, которые и вызвали спасателей.

«Для того чтобы помочь животному и пройти окружающую островок воду, профессионалу пришлось надеть легкий защитный костюм. Он благополучно добрался до собаки и вынес ее на сушу. Во время спасательной операции домашний питомец не пострадал», — сообщается в Telegram-канале Центра ГЗ и ПБ.

Собака не пострадала, добавили амурские спасатели.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что в Самарской области накануне из оросительного канала спасли молодого лося. Егери пришли на помощь животному. На месте они соорудили ему трап, и лось смог выйти из канала.

До этого, в сентябре, в Липецкой области пожарные спасли собаку, забравшуюся на чердак. Сообщалось, что она провела там пять дней.