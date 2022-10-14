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ООН не получала обращений РФ в связи с подозрениями по зерновой сделке

Офис генсека ООН: РФ не обращалась к ООН в связи с подозрениями по зерновой сделке
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Фото: ТАСС/Минобороны Турции
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Россия не обращалась к ООН насчет подозрений о доставке морем взрывчатки для подрыва Крымского моста. Об этом 14 октября заявил заместитель представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак.

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Он также не стал комментировать информацию о том, что взрывное устройство могло быть доставлено из Одессы в Болгарию по гуманитарным коридорам, проложенным в рамках зерновой сделки в Черном море.

«Я не буду отвечать на то, что носит предположительный характер. Нужно посмотреть, каковы действительные факты», — заявил Хак журналистам на брифинге, трансляция которого велась на YouTube-канале ООН.

Ранее 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что взрывчатку для теракта на Крымском мосту вывезли из Одессы на зерновозе.

В этот же день стало известно, что пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту арестованы на два месяца. Об этом сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

Ранее, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Уточнялось, что они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию.

Также среди подозреваемых граждане Грузии. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Также ФСБ опубликовала оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост.

Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг. В начале августа оно было отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс».

В дальнейшем он пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а затем 6 октября доставлен и разгружен на оптовой базе города Армавир Краснодарского края. Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

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