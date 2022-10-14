Мэр Харькова заявил о четырех взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов 14 октября сообщил о четырех взрывах, которые прозвучали в городе.

«Четыре прилета по Харькову. Еще несколько взрывов», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в некоторых районах города начались проблемы с электроснабжением.

Ранее Терехов призвал жителей в ближайшие дни быть максимально осторожными и находиться в укрытиях. Также по возможности лучше не выходить на улицу.

Ранее днем воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Так, тревога объявлена в Одесской и соседней Николаевской областях. На севере страны тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях.

В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях. Кроме того, по данным украинских СМИ, тревога также объявлена в соседних Кировоградской и Днепропетровской областях.

Начиная с понедельника, 10 октября, в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам инфраструктуры. В частности, в результате было повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Из-за перебоев в подаче электроэнергии приостановила работу одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo.

14 октября в подконтрольной Киеву военной администрации Запорожской области сообщили, что пожары и разрушения инфраструктуры были зафиксированы в Запорожье.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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