Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Мир
Эрдоган заверил в обеспечении безопасности создаваемого в Турции газового хаба
Мир
МИД указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине
Экономика
Danone выйдет из бизнеса по производству молочных продуктов в России
Мир
Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ
Мир
Маск подтвердил невозможность постоянно оплачивать Starlink на Украине
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Общество
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
Мир
Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Мир
В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине
Мир
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху
Сюжет:

Мэр Харькова заявил о четырех взрывах

0
Фото: ТАСС/EPA/ORLANDO BARRIA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Харькова Игорь Терехов 14 октября сообщил о четырех взрывах, которые прозвучали в городе.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

«Четыре прилета по Харькову. Еще несколько взрывов», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в некоторых районах города начались проблемы с электроснабжением.

Ранее Терехов призвал жителей в ближайшие дни быть максимально осторожными и находиться в укрытиях. Также по возможности лучше не выходить на улицу.

Ранее днем воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Так, тревога объявлена в Одесской и соседней Николаевской областях. На севере страны тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях.

В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях. Кроме того, по данным украинских СМИ, тревога также объявлена в соседних Кировоградской и Днепропетровской областях.

Начиная с понедельника, 10 октября, в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам инфраструктуры. В частности, в результате было повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Из-за перебоев в подаче электроэнергии приостановила работу одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo.

14 октября в подконтрольной Киеву военной администрации Запорожской области сообщили, что пожары и разрушения инфраструктуры были зафиксированы в Запорожье.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022