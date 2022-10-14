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В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры

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Фото: t.me/starukhofficial
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Пожары и разрушения инфраструктуры были зафиксированы в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины (ВСУ), после ракетных ударов. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил руководитель подконтрольной Киеву Запорожской военной администрации Александр Старух.

В огненном кольце: в городах Украины прогремели взрывы
В Киеве работает воздушная тревога, в Харькове, Львове и Тернополе — частичный блэкаут

В своем Telegram он сообщил, что на месте взрывов уже работают сотрудники экстренных служб, и призвал местных жителей соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами безопасности.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. На данный момент неизвестно, какие именно объекты инфраструктуры пострадали.

Накануне украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве. Аналогичная ситуация, по данным региональных властей, сложилась в Одесской и Николаевской областях.

Ранее в этот день стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Тогда же в Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

10 и 11 октября сообщалось о массированных ударах ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры. Взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской и других областях. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что данное решение стало ответом на террористические действия киевского режима.

В некоторых городах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении. 12 октября глава минэнерго Украины Герман Галущенко отметил, что на сегодняшний день в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Специальная военная операция РФ по защите Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент подписал соответствующие указы.

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