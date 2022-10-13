СМИ сообщили о воздушной тревоге в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 13 октября, сообщают украинские СМИ.

Также воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях, о чем заявили местные власти.

Так, о тревоге в регионе сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале. Одновременно тревогу объявили в Одесской области, о чем говорится в Telegram-канале администрации региона.

Ранее в этот день воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Тогда же в Киевской администрации сообщили о серии взрывов в области.

10 и 11 октября Вооруженные силы России нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам на Украине.

В некоторых городах наблюдались перебои в электро- и водоснабжении. 12 октября глава украинского минэнерго Герман Галущенко, из-за российских ударов в настоящий момент в стране парализовано около 30% энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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