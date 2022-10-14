Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Воздушная тревога объявлена на севере, в центре и на юге Украины. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщают власти шести украинских областей.



Так, тревога объявлена в Одесской и соседней Николаевской областях. На севере страны тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях.

В центральной Украине о тревоге сообщили в Черкасской и Полтавской областных администрациях. Кроме того, по данным украинских СМИ, тревога также объявлена в соседних Кировоградской и Днепропетровской областях.

Начиная с понедельника, 10 октября, в ряде регионов Украины раздаются взрывы. Удары наносятся по объектам украинской инфраструктуры. В частности, в результате было повреждено электрооборудование на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Из-за перебоев в подаче электроэнергии приостановила работу одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo.

В пятницу в подконтрольной Киеву военной администрации Запорожской области сообщили, что пожары и разрушения инфраструктуры были зафиксированы в Запорожье. На данный момент не уточняется, какие именно объекты пострадали.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин выложил в своем Telegram-канале карту, где обозначены регионы, в которых уничтожена и повреждена инфраструктура, используемая вооруженными силами Украины (ВСУ). Согласно ей, удары нанесены по более 70 энергетическим объектам, в результате Украина потеряла ровно половину генерирующих мощностей.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он указал на ЧП на Крымском мосту. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент добавил, что «оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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