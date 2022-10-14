Кулеба допустил завершение конфликта с Россией при помощи дипломатии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что конфликт Киева и Москвы может закончиться дипломатией. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«Конечно, всё закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций», — сказал министр.

Как подчеркнул глава украинского МИДа, баланс сил во время переговоров будет зависеть от обстановки на поле боя и экономической ситуации в России.

Таким образом, как заключил Кулеба, вводимые странами Запада санкции в отношении Москвы и поставки оружия способствуют улучшению позиций Киева при потенциальных контактах с Россией. Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что европейцев нужно заставлять принимать новые санкции.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы Кулеба заявил, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Он подчеркнул, что усилить позицию Украины помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

Также глава МИД Украины признал причастность страны к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Кулебу молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что страна не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Зеленского, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.