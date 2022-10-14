Реклама
Прямой эфир
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%
Мир
Евросоюз отказался поддержать угрозы Борреля в адрес РФ
Мир
В Белоруссии раскритиковали отстранение спортсменов от соревнований
Мир
Южная Корея ввела санкции против КНДР из-за запусков ракет
Экономика
В РФ предложили обязать онлайн-магазины принимать наличные
Армия
Львова-Белова заявила об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Мир
СМИ узнали о расследовании властей США из-за сделки Маска с Twitter
Армия
В РВСН прошли учения с Йошкар-Олинским ракетным соединением
Мир
В Белоруссии предупредили о риске начала третьей мировой войны
Мир
В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции
Сюжет:

Кулеба допустил завершение конфликта с Россией при помощи дипломатии

Глава МИД Украины Кулеба: конфликт с Россией решится на поле боя и закончится дипломатией
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что конфликт Киева и Москвы может закончиться дипломатией. Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«Конечно, всё закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций», — сказал министр.

Границы дозволившие: как 23 тонны груза с взрывчаткой провезли через пять стран
Стали известны организаторы и исполнители теракта на Крымском мосту

Как подчеркнул глава украинского МИДа, баланс сил во время переговоров будет зависеть от обстановки на поле боя и экономической ситуации в России.

Таким образом, как заключил Кулеба, вводимые странами Запада санкции в отношении Москвы и поставки оружия способствуют улучшению позиций Киева при потенциальных контактах с Россией. Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что европейцев нужно заставлять принимать новые санкции.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы Кулеба заявил, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Он подчеркнул, что усилить позицию Украины помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

Также глава МИД Украины признал причастность страны к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Кулебу молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что страна не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Зеленского, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022