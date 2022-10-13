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Политика
В Астане начались переговоры Путина и Алиева
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Алиев заявил Путину о стремлении заключить долгосрочный мир с Арменией

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Фото: REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev
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Азербайджан настроен на заключение долгосрочного мира с Арменией. Об этом 13 октября заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Астане.

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«На каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и считаем, что со своей стороны предложили достаточно конструктивные тезисы, чтобы этот мир был наконец достигнут», — сказал Алиев.

Главы государств встретились в Астане, где проходит саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Еревана, Баку и Москвы. По его словам, для нормализации отношений Армении и Азербайджана многое уже предпринято, в том числе в рамках темы по разблокированию транспортных связей.

14 сентября азербайджанский МИД заявил о том, что страна в одностороннем порядке предложила Армении гуманитарное прекращение огня. Днем ранее МИД РФ призвал Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации на границе.

Ситуация на границе двух стран последний раз обострилась в ночь на 13 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван. По данным армянской стороны, азербайджанские военные начали вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.

Власти Армении также сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день связался по телефону с президентом России. В частности, армянский премьер «представил подробности начавшихся провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана» и назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

В Баку же заявили, что армянские силы использовали горную местность и существующие долины для минирования районов и маршрутов снабжения между позициями азербайджанской армии. Обе стороны заявили о наличии жертв.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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