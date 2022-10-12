Лавров заявил о готовности Москвы вносить вклад в реализацию соглашений Еревана и Баку

Министр иностранных дел Сергей Лавров в среду, 12 октября, заявил о готовности российской стороны внести свой вклад в реализацию трехсторонних соглашений Еревана, Баку и Москвы. Также, по его словам, РФ открыта к обсуждению принятия дополнительных мер.

«<...> было бы важно сегодня рассмотреть, что мы могли бы еще сделать, чтобы три трехсторонних заявления лидеров России, Армении и Азербайджана воплощались в жизнь побыстрее», — отметил Лавров во время открытия переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Астане.

Он заявил, что для нормализации многое уже предпринято, в том числе в рамках темы по разблокированию транспортных связей.

«Полная нормализация отношений между нашими близкими соседями и друзьями полностью отвечает нашим интересами, готовы вносить свой вклад в этот процесс», — сказал глава МИД РФ.

Мирзоян со своей стороны указал на желание Армении узнать, какой позиции придерживается Россия.

«Мы всецело привержены трем трехсторонним заявлениям лидеров наших государств, мы ценим личный вклад президента [РФ Владимира] Путина и России в установление мира и нормализацию отношений с Азербайджаном. Параллельно этому мы видим, что азербайджанский аппетит только растет, речь идет не только о Нагорном Карабахе, хотя там проблемы не решены, но и о суверенных территориях Республики Армения», — подчеркнул глава армянского МИДа.

14 сентября азербайджанский МИД заявил о том, что страна в одностороннем порядке предложила Армении гуманитарное прекращение огня. Днем ранее МИД РФ призвал Ереван и Баку воздержаться от дальнейшей эскалации на границе.

Ситуация на границе двух стран последний раз обострилась в ночь на 13 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. Баку возложил ответственность за эскалацию на Ереван. По данным армянской стороны, азербайджанские военные начали вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке страны. Кроме того, при нанесении ударов использовались беспилотники.

Власти Армении также сообщили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в тот же день связался по телефону с президентом России. В частности, армянский премьер «представил подробности начавшихся провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана» и назвал действия азербайджанской стороны недопустимыми. Он указал на важность адекватной реакции международного сообщества.

В Баку же заявили, что армянские силы использовали горную местность и существующие долины для минирования районов и маршрутов снабжения между позициями азербайджанской армии.

Обе стороны заявили о наличии жертв.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.