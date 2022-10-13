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Гинеколог рассказала о последствиях COVID-19 для репродуктивных органов

Гинеколог Жданова: COVID-19 может вызывать у женщин нарушения менструального цикла
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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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С появлением новых штаммов коронавирус стал протекать легче, но может оказывать долгосрочное негативное влияние на репродуктивную функцию женщин. Об этом 13 октября рассказала врач-акушер, гинеколог Анастасия Жданова.

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«Гипотеза о том, что коронавирусная инфекция может нарушать нормальную работу женской репродуктивной системы, основана на наблюдениях за механизмом проникновения вируса в ткани человека. В тканях организма присутствуют рецепторы АСЕ2, за счет которых возбудитель проникает в клетки. Большое количество таких рецепторов обнаружено в легочной ткани, а также в тканях женской репродуктивной системы — яичниках, матке, плаценте», — сказала она в интервью «Газете.Ru».

Несмотря на это, по словам врача, в научном мире пока нет единого мнения о влиянии COVID-19 на репродуктивную систему человека.

Жданова отметила, что некоторые ученые допускают возможность развития бесплодия из-за поражения вирусом женской репродуктивной системы. Они также предупреждают и о риске развития дистресс-синдрома у плода, если женщина во время беременности болеет CОVID-19.

Кроме того, по словам гинеколога, вирус может влиять на менструации у женщин путем воздействия на рецепторы АПФ2, которые широко присутствуют в яичниках и матке.

«Специфическое взаимодействие между репродуктивной системой и вирусом SARS-CoV2 происходит на уровне яичников и эндометрия. Выраженный спазм мелких артерий эндометрия и активация системы свертывания крови приводят к патологической менструальной кровопотере и различным формам нарушения менструального цикла», — пояснила Жданова.

По словам специалиста, у пациенток после перенесенного короновируса в легкой форме доля ановуляторных циклов составляет 25,8%, а у пациенток после тяжелой формы — 77,8%.

«При возникновении жалоб и первых симптомов со стороны репродуктивной системы необходимо незамедлительно обратиться к специалисту — акушеру-гинекологу, чтобы провести необходимое обследование и разобраться в причинах», — заключила гинеколог.

28 сентября врач-пульмонолог рассказал, что лучшей профилактикой коронавируса является сквозное проветривание квартиры или дома. Медик уточнил, что коронавирусная инфекция передается аэрозольным путем, поскольку очень мелкие частички витают в воздух, поэтому возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом.

В России же продолжается кампания по вакцинации. Жителей прививают бесплатно. Всего в стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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