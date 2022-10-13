Посол РФ оценил позицию Франции по ударам по инфраструктуре России

Франция заняла нелогичную позицию в отношении ударов по объектам инфраструктуры РФ, таким как Крымский мост и Запорожская АЭС. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Париже Алексей Мешков.

«Французы выработали для себя такую позицию. Когда мы говорим: «Украинцы бомбят Запорожскую атомную станцию, украинцы ударили по Крымскому мосту», ответ такой: «Если бы Россия не начала спецоперацию, то этих ударов бы и не было». Вы сами понимаете полное отсутствие тут логики и, по сути, нежелание принимать участие в поисках мирных развязок», — сказал Мешков.

Как отметил посол, на фоне заявления Парижа по Крымскому мосту, «если его можно назвать заявлением, удивителен тот крик, который поднялся здесь в связи с российскими ударами по объектам инфраструктуры на Украине».

При этом Мешков уточнил, что Россия и Франция сохраняют линию общения на уровне лидеров и министров для обсуждения ситуации на Украине.

«Специально подготовленных контактов нет, но они происходят достаточно регулярно и связаны с общей обстановкой... Эта линия для общения сохраняется, но больше в ситуационном режиме», — ответил посол на вопрос о том, готовятся ли в ближайшее время контакты между РФ и Францией по линии президентов, МИД или министерств обороны.

Однако, по его словам, рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным вопросам.

«Главный игрок находится не в Европе, он находится за океаном, поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования (на Украине. — Ред.). Кстати, у Германии и Франции был свой звездный час, когда они были гарантами минских соглашений. Они, к сожалению, ничего не сделали для их реализации, поэтому рассчитывать на какое-то глобальное участие Франции сегодня не приходится», — сказал посол.

Ранее, 10 октября, МИД Франции отказался комментировать взрыв на Крымском мосту. При этом представитель внешнеполитического ведомства напомнил о том, что Париж поддерживает Киев, указав на поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Украины со стороны Пятой республики.

В этот же день несколько взрывов произошло в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Украинский премьер Денис Шмыгаль отметил, что в восьми регионах страны повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что по предложению Минобороны РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Глава государства подчеркнул, что Киев пытался провести множество диверсий, в том числе и подорвать газопровод «Турецкий поток». Кроме того, украинские спецслужбы стоят за терактом на Крымском мосту.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. В результате движение по автомобильной и железнодорожной части сооружения было ограничено.

К вечеру 8 октября по Крымскому мосту возобновили движение легковых машин, но с их досмотром. Также полностью восстановлено железнодорожное движение.

По последним данным, погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что теракт подготовили украинские спецслужбы, им содействовали как россияне, так и иностранцы.

В свою очередь, Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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