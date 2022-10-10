МИД Франции отказался от комментариев по взрыву на Крымском мосту

Французский МИД не стал комментировать взрыв на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Что касается произошедшего в Керченском проливе, у нас нет комментариев по поводу этих событий», — приводит его слова «Газета.Ru» 10 октября.

Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Франции напомнил о том, что Париж поддерживает Киев, указав на поддержку «суверенитета и территориальной целостности» Украины со стороны Пятой республики.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

После этого в украинском минобороны прокомментировали случившееся. Ведомство опубликовало в Twitter вопрос «Что на очереди, русские?» Однако твит вызвал критику среди пользователей социальной сети. Они сказали, что ответ России на ЧП может стать «горьким» для Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также указала, что реакция Киева на взрыв на Крымском мосту демонстрирует его «террористическую сущность».

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимиир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

Позже ФСБ удалось установить подозреваемых в подготовке теракта. По предположению главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина, к произошедшему причастны украинские спецслужбы, которым помогали россияне и граждане других стран.