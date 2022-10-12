Пациентки обвинили пластического хирурга Хачатряна в домогательствах

Хирурга Вардана Хачатряна, который в том числе работал со звездами российского шоу-бизнеса, несколько клиенток обвинили в домогательствах. «Известия» пообщались с пострадавшими.

Девушки рассказали, что Хачатрян домогался их прямо во время приема и даже совершал действия сексуального характера.

«Он меня взял, снял с кровати. Поднял, прижал меня к стенке…Ну и сделал свое дело по-быстренькому. Потом пошел в ванну и просто меня помыл. А я, на самом деле, стоять не могла», – сообщила Екатерина Рогочая, которая прилетела на прием к хирургу из Франции.

При этом никто из пациенток не обратился в правоохранительные органы. Свои жалобы они оставили в соцсетях блогеру, которая помогает недовольным клиенткам таких хирургов.

«Кто-то говорит: «Я одна такая… Вдруг я что-то сделала не так?» Кто-то говорит: «У меня есть муж. Как он на это отреагирует?!» – рассказала правозащитница в сфере пластической хирургии Алана Мамаева.

Сам Хачатрян на высказанные обвинения заявил, это происки конкурентов.

«Это такой гнилой рынок, где одни пытаются оклеветать других. Мы работаем в клинике уже более трех лет. Клиника входит в тройку ведущих клиник нашей страны», — заявил он.

Кроме того, у пациенток Хачатуряна не было претензий непосредственно к самой работе хирурга, и их заявления невозможно подтвердить с помощью экспертизы.

«Когда пациент приходит к врачу на осмотр, то действуют принципы морали и так называемой деонтологии. То есть науки о том, что врач должен правильно, с точки зрения этики, общаться с пациентом. И выполнить свои профессиональные обязанности», – прокомментировала ситуацию адвокат Екатерина Батурина.

Некоторые из пациенток сообщили «Известиям», что в ближайшее время всё же планируют написать заявление в Следственный комитет.

В июне сообщалось об аресте в Тюменской области учителя, обвиняемого в домогательствах к несовершеннолетним. Отмечалось, что обвиняемый является заслуженным учителем России, а также победителем конкурса лучших учителей РФ.