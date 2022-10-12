В Германию ввезли партию новых Lada Niva в обход санкций ЕС

В Германию ввезли партию автомобилей производства «АвтоВАЗа», несмотря на санкции Евросоюза. Об этом 12 октября сообщила группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, фотографии новых Lada Niva на автовозе, разместила в октябре текущего года компания AET Handels GmbH из немецкого города Мюнхеберг.

Предприятие специализируется на продаже полноприводных автомобилей Lada и поставки запасных частей к ним.

Цены на классические внедорожники из Тольятти варьируются от €15 тыс. до €21 тыс. в зависимости от комплектации.

Согласно пятому пакету санкций против России, 10 июля 2022 года Евросоюз ввел запрет на ввоз продукции машиностроения из России.

30 сентября «Коммерсант» сообщил, что с начала 2022 года продажи автомобилей Lada в странах Евросоюза составили 663 единицы. По оценке Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA) большая часть проданных машин российской марки пришлась на страны Восточной Европы (577 шт.). В странах Евросоюза было реализовано 17 моделей Lada в августе 2022 года.