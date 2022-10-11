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Захарова заявила, что убийства жителей Купянска не останутся безнаказанными

Захарова: убийства мирных жителей киевским режимом в Купянске не останутся безнаказанными
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Убийства мирных жителей в городе Купянске Харьковской области украинскими военными не останутся безнаказанными. Такое заявление во вторник, 11 октября, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе выступления на брифинге.

«Убийства жителей Харьковской области на совести киевского режима, и они тоже не окажутся безнаказанными. Нам бы очень хотелось, чтобы международное сообщество наконец-то проснулось, очнулось от анабиоза, в котором находится, и продемонстрировало непредвзятость и принципиальность при оценке последних поступков и заявлений властей Украины», — указала Захарова.

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Она подчеркнула, что Украине не удастся свалить на Россию «санкционированные киевским режимом убийства собственного населения».

10 октября в Сети появились новые кадры с телами убитых мирных жителей под Купянском. Сообщалось, что двухсекундное видео было записано украинскими националистами с целью снять с себя обвинения в расстреле мирных жителей. В публикации обратили внимание на то, что красная повязка на ноге одного из якобы российских военнослужащих наложена в видеоредакторе.

Днем ранее была опубликована видеозапись, на которой запечатлена яма с полузасыпанными землей телами людей, куда падает еще одно тело человека со связанными руками и ногами. Бывший командир неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) Максим Жорин заявил, что видео якобы взято «из телефона убитого российского солдата», обвинив таким образом российских военных в убийствах жителей Купянска.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска. Следователи обратили внимание, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В связи со смертью мирных жителей глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, а также в Совет Европы (ЕС), Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), Международному комитету Красного Креста (МККК) и правозащитную организацию Amnesty International. Он указал, что видеозапись документирует преступления украинской армии, контролирующей Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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