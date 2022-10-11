Появились новые кадры с места казни мирных жителей под Купянском

В Сети 10 октября опубликовали новые кадры с телами убитых мирных жителей под Купянском в Харьковской области. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», двухсекундное видео снято украинскими националистами.

«Украинские нацисты сняли этот эпизод, чтобы снять с себя обвинение в расстреле мирных жителей Купянска», — говорится в Telegram-канале МИГ.

В публикации обратили внимание на то, что красная повязка на ноге одного из якобы российских военнослужащих наложена в видеоредакторе.

Ранее, 9 октября, в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в яме с полузасыпанными землей телами людей по склону падает тело еще одно человека со связанными руками и ногами. бывший командир неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) Максим Жорин дополнил запись утверждением, что видео якобы взято «из телефона убитого российского солдата», обвинив таким образом российских военных в убийствах жителей Купянска. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска. Следователи обратили внимание, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Позже глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, а также в Совет Европы (ЕС), Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), Международному комитету Красного Креста (МККК) и правозащитную организацию Amnesty International в связи с казнью мирных жителей. Он указал, что видеозапись документирует преступления украинской армии, контролирующей Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».