Фадеев обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев направил обращения к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, а также в Совет Европы (ЕС), Организацию по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), Международному комитету Красного Креста (МККК) и правозащитную организацию Amnesty International в связи с казнью мирных жителей под Купянском. Об этом сообщается 10 октября на сайте СПЧ.

Фадеев указал, что видеозапись, которую опубликовал бывший командир неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ) Максим Жорин, документирует преступления украинской армии, контролирующей Купянск и прилегающие территории Харьковской области.

«Данное видео свидетельствует о внесудебных расправах, физическом уничтожении людей, проявляющих гражданскую позицию и осмеливающихся оппонировать официальному Киеву. Ситуация также усугубляется тем, что официальные представители украинской власти ранее открыто анонсировали проведение «жестких зачисток» и «фильтрационных мероприятий», — цитирует СПЧ письмо Фадеева.

Глава Совета по правам человека добавил, что СПЧ по-прежнему исходит из того, что главная задача правозащитного сообщества на данный момент — предотвратить геноцид мирного населения на освобожденных территориях Украины. В связи с чем призвал международное сообщество отнестись к представленной информации со всей серьезностью и добиться проведения международного расследования зафиксированных на видео преступлений.

Накануне, 9 октября, в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как в яме с полузасыпанными землей телами людей по склону падает тело еще одно человека со связанными руками и ногами. Жорин дополнил запись утверждением, что видео якобы взято «из телефона убитого российского солдата», обвинив таким образом российских военных в убийствах жителей Купянска.

10 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска. Следователи обратили внимание, что видео снято недавно, то есть в период нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днем 9 октября. Поэтому все факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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