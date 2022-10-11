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Захарова предупредила о жестком ответе на атаки на инфраструктуру РФ

Захарова: Россия жестко ответит на атаки на свою инфраструктуру в соответствии с уровнем создаваемых угроз
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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Ответ России на любые атаки на критическую важную гражданскую инфраструктуру будет жестким. Об этом заявила 11 октября официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Как подчеркнул президент России [Владимир Путин], ответ нашей страны на все террористические акты и диверсии против российских объектов критически важной гражданской инфраструктуры будет жестким по своим масштабам и соответствующим уровню угроз, создаваемых РФ», — сообщила дипломат на брифинге.

Захарова также указала, что последние действия Киева осуществляются в манере худших террористических ячеек, отметив, что целью киевского режима является постоянное получение подачек в виде ресурсов и денег со стороны западных кураторов.

«Они перешли к тактике уничтожения всего того, что им мешает добиваться цели. Какая их цель? Да бесконечно получать подачки, деньги, ресурсы и обещания о еще больших материальных благах со стороны кураторов, выполнять то, что им было сказано, и периодически импровизировать», — отметила представитель МИД РФ.

«Ответы со стороны России будут жесткими»
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Ранее во вторник украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что о причастности Киева к взрыву на Крымском мосту станет известно позже, напомнив, что власти Украины изначально говорили, что попытаются уничтожить мост, как только у них появится такая возможность.

Тогда же сообщалось, что число погибших в результате теракта на Крымском мосту возросло до четырех, среди них судья арбитражного суда Москвы. Ранее сообщалось о трех погибших в результате происшествия.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. Среди погибших оказались пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, но есть «большое желание рассчитаться с террористами».

В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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