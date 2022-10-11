Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост

О причастности Киева к взрыву на Крымском мосту станет известно позже, сказал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко, напомнив, что власти Украины изначально зарекались о желании разрушить сооружение.

«Я думаю, мы узнаем позже. <...> Что я должен сказать, так это то, что мы с самого начала говорили, что мы попытаемся уничтожить мост, как только у нас появится такая возможность», — подчеркнул Пристайко в интервью телеканалу Британии Sky News.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате произошедшего погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и отметил, что он был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, после произошедшего паники среди жителей полуострова нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами».

В середине августа депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Заявления Киева об ударах по Крымскому мосту были озвучены в контексте проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Соответствующее решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский лидер подписал соответствующий указ.

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