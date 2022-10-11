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Аксенов рассказал о желании крымчан «рассчитаться с террористами»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Паники среди жителей полуострова после теракта на Крымском мосту нет, есть «большое желание рассчитаться с террористами». Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Никакой паники нет. Есть большое желание рассчитаться с террористами», — сказал он.

Глава республики также подчеркнул, что уничтожение киевского режима даст полную гарантию безопасность как Крыму, так и всей России.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»

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