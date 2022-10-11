В Кремле рассказали о повестке встреч Путина с Гросси и лидером ОАЭ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 октября на брифинге рассказал журналистам, что обсудит президент России Владимир Путин с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Встреча с лидером ОАЭ началась минутами ранее в Санкт-Петербурге. В начале переговоров Путин заявил, что отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов остаются важным фактором стабильности в регионе.

Песков также указал, что лидеры стран обсудят в том числе и Украину, а также другие проблемы: двусторонние и региональные.

С Гросси, по словам Пескова, Путин поговорит о ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

5 октября Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 7 октября стало известно, что Гросси отправится в Россию для консультаций по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

На электростанции сотрудники МАГАТЭ находятся с начала сентября. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.