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Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе

Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) остаются важным фактором стабильности в регионе. Об этом 11 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге.

Российский лидер подчеркнул, что Россия в отношениях со своими партнерами старается не создавать для них никаких проблем, зная позицию главы ОАЭ по последнему решению ОПЕК+.

«Наши решения не направлены против кого бы то ни было, мы не действуем, чтобы создавать кому-то проблемы. Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно», — отметил глава государства.

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Президент поблагодарил своего арабского коллегу за визит в Россию и указал, что контакты РФ и ОАЭ развиваются по поступательной.

Встреча Владимира Путина и Аль Нахайяна стала их первой личной встречей после избрания арабского лидера на пост президента ОАЭ в мае.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти является не «победой России», а «победой здравого смысла». Как подчеркнул представитель Кремля, США хотят протолкнуть свои решения любой ценой и пытаются манипулировать запасами нефти, выбрасывая их на мировой рынок, но такая игра не приведет ни к чему хорошему.

Ранее, 7 октября, американская газета The Washington Times сообщила, что группа членов палаты представителей США предложила вывести американских военных из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

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