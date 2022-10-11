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МО заявило о нанесении ударов по объектам военного управления и энергетики Украины

Минобороны: ВС РФ продолжили нанесение ударов по объектам военного управления и энергетики Украины, все цели поражены
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Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine
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Российские войска продолжили нанесение массированного удара по объектам военного управления и энергетики Украины. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сказал Конашенков на брифинге.

Представитель Минобороны также рассказал о безуспешных попытках контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и краснолиманском направлениях. В результате были уничтожены 130 украинских военнослужащих а военная техника.Кроме того, в течение дня ВСУ пытались вести наступательные действия на николаево-криворожском направлении, атака отражена.

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Ранее во вторник сообщалось о серии взрывов во Львове. Пользователи социальных сетей показали, как над городом поднимаются клубы густого черного дыма. Отмечалось, что объектом удара стал объект энергетической инфраструктуры. В этот же день дроны атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области.

Накануне ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Это решение президент России Владимир Путин назвал ответом на террористические действия киевского режима.

Тогда же сообщалось о крупном пожаре на киевской ТЭЦ-6 в результате взрыва. Кроме того, взрывы произошли на объектах инфраструктуры в Днепропетровске, Запорожье, Львове и других промышленных центрах.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского также сообщали об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум и Житомира.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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