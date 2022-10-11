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Эксперт рассказала об особенностях питьевого режима осенью

Эксперт Кулешова: осенью из-за отопления кожа становится сухой, решить проблему поможет правильный питьевой режим
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Monika Skolimowska
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Осенью мы реже чувствуем жажду, при этом обезвоживание происходит с такой же интенсивностью, как в жаркую погоду. Поэтому в холодный период не менее важно соблюдать правильный водный баланс, заявила «Известиям» эксперт компании по производству фильтров для воды «БВТ Барьер» Мария Кулешова.

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Как подчеркнула специалист, в переходный период от жаркого времени года к холодному организм испытывает стресс, который часто проявляется апатией и потерей работоспособности. Справиться с негативными последствиями осенней хандры также поможет правильный водный баланс — достаточное количество воды поддерживает работу центральной нервной системы и всех ферментных систем.

Кроме того, осенью в помещениях включаются отопительные приборы, они иссушают воздух, а вместе с ним и кожу. Возникает зуд, жжение и покраснения, от которых сложно избавиться только при помощи кремов, если не насытить организм жидкостью изнутри.

«Вода, как универсальный растворитель, выводит токсины. При ее недостатке вредные вещества надолго задерживаются в организме, снижая эффективность иммунной защиты. В свою очередь ослабленная иммунная система с меньшей эффективностью борется с вирусами, усугубляя течение болезни», — предупредила Кулешова.

Она призвала не дожидаться ощущения жажды, поскольку такой симптом говорит об уже начавшемся процессе обезвоживания. Рекомендуется выработать привычку выпивать необходимое организму количество воды, и тогда, независимо от сезона, здоровье и эмоциональное состояние будут в порядке.

«Суточная норма потребления воды постоянна: ежедневно требуется выпивать на менее 1,5-2 литров, либо рассчитать индивидуальней показатель по формуле 30 мг на килограмм массы тела. Чтобы не забыть об очередном приеме воды, заведите будильник или поставьте бутылку на видное место», — уточнила эксперт.

10 октября терапевт и диетолог Маргарита Будасси перечислила продукты для борьбы с плохим настроением осенью. Так, справиться с осенней хандрой поможет обогащение рациона такими продуктами, как зелень, икра и отвар шиповник. Диетолог также обратила внимание на пользу куриных яиц: лецитин в их составе помогает восстанавливать нервные клетки, чем обусловлено положительное влияние этого продукта на настроение, память и концентрацию.

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