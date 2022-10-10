Врач перечислила продукты для борьбы с плохим настроением

Справиться с осенней хандрой и поднять настроение можно с помощью корректировки рациона, обогатив его зеленью, овощами и икрой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала терапевт, диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Маргарита Будасси.

Как пояснила специалист, в кишечнике синтезируется основное в организме количество гормона радости — серотонина. Одним из продуктов, которые благотворно влияют на этот процесс, диетолог назвала икру (красную, черную или минтая). Этот продукт богат аминокислотой триптофан, которая задействована в формировании хорошего настроения.

«Зелень и овощи — источники необходимой для здоровой микрофлоры кишечника клетчатки, ведь полезные микробы любят не сахар, а укроп, салатные листья или холодный печеный картофель. Выбирайте овощи и зелень, которые растут в вашем регионе, они принесут гораздо больше пользы, чем экзотические», — посоветовала Будасси.

Не менее полезным является отвар шиповника, в котором содержится витамин С. Этот продукт помогает бороться с тягой к сладкому, которая повышается в случае дефицита витамина.

Диетолог также обратила внимание на пользу куриных яиц: лецитин в их составе помогает восстанавливать нервные клетки, чем обусловлено положительное влияние этого продукта на настроение, память и концентрацию. В то же время рекомендуется употреблять не более семи яиц в неделю, поскольку в них содержится большое количество холестерина, подчеркнула Будасси.

5 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали о продуктах, которые помогут укрепить иммунитет осенью. По словам экспертов, самым полезным продуктом является чеснок. Вещества, которые в нем содержатся, оказывают противовоспалительное действие. Также для иммунитета полезен лук, в котором много витамина С.