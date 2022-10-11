Доктор военных наук Сивков: Удар по инфраструктуре Украины носит демонстративный характер

Удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, осуществленный 10 октября, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер, в следующий раз целями могут стать «более серьезные объекты». Об этом 11 октября заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били», — подчеркнул эксперт.

По его словам, демонстрационными атаками Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений.

Сивков отметил, что повреждения ряда электростанций можно восстановить в короткие сроки, а последующие удары российской стороны будут на более серьезные объекты. У России достаточно ракет, чтобы продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Хмельницке и других.

Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В этот же день сообщалось, что более 1,3 тыс. населенных пунктов на Украине остались без электричества. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он предупредил, что ответ на теракты будет жестким.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».