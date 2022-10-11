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В ГД предложили освободить родственников погибших мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Группа депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» подготовила законопроект, который внесет изменения в порядок мобилизации членов одной семьи. Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Такую норму предлагается узаконить, внеся соответствующие изменения в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе». В ближайшее время проект поступит в Госдуму, выяснили «Известия».

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«Проект федерального закона разработан в связи с указом президента РФ от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» в целях защиты семьи как основы сохранения традиционных семейных ценностей в условиях проведения мобилизации и участия в боевых действиях военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации», — говорится в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В документе уточняется, что под понятие «семьи» попадают лица, связанные родством или совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство. К кругу близких родственников новыми нормами предлагается отнести: супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев либо сестер, дедушек, бабушек, внуков.

Что касается связи близких родственников или ведущих совместное хозяйство, одним из критериев станет регистрация по месту жительства по состоянию на 21 сентября 2022 года (день объявления мобилизации).

Помимо этого, в законопроекте прописано, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы, пояснили авторы документа.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выйдут из строя: от мобилизации хотят освободить родственников погибших

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