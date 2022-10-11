Российский ЗРК «Бук» уничтожил украинский беспилотник

В Донецкой Народной Республике в ходе проведения спецоперации расчет зенитного ракетного комплекса «Бук» сбил украинский беспилотник. Кадры работы комплекса показал военный корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Корреспондент рассказал, что один оператор оценивает воздушную обстановку, а второй — захватывает цели, после чего начальник расчета отдает приказ — пуск.

Как отмечается, ЗРК «Бук» распознает врага за секунды. Он одновременно ведет до 300 воздушных целей и способен уничтожить как самолет или беспилотник, так и крылатую ракету. По словам журналиста, чтобы определить врага в воздухе, операторам расчета хватит одной секунды. Система автоматически распознает противника.

«Засекаем цель еще на взлете. Так что есть время и для обработки информации, и принятия решений. Уничтожаем первую, появляется облако, и остальные последовательно врезаются в это облако, и цель будет уничтожена», — рассказал командир расчета ЗРК «Бук» с позывным «Второй».

Сообщается, что большинство ракет зенитчики уничтожают в воздухе. Остальные сами сбиваются с маршрута, попадая в уголковые отражатели, которые называют «ложными ловушками». Их устанавливают неподалеку от «Бука». Ракета реагирует на их излучение, принимает его за цель и «срабатывает на обманку».

6 сентября Минобороны показало работу ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. Отмечается, что комплексы способны взять цель на сопровождение на расстоянии до 70 км, а также нанести удар сразу по шести целям.

«Бук-М3» — одна их самых современных систем средней дальности, не имеющая зарубежных аналогов. Отличительные черты «Буков» — высокая автоматизация и автономность работы. Характеристики комплексов делают их эффективным средством в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, в марте прошлого года ЗРК успешно прошли тесты на ликвидацию беспилотников в горах.

В ходе спецоперации РФ на Украине и в Донбассе российские «Буки» нейтрализуют в том числе ракеты американских систем залпового огня HIMARS. Несмотря на малоразмерный и высокоскоростной характер цели, рост профессионализма военных РФ позволил без труда бороться со снарядами американских систем.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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