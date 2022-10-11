Реклама
Прямой эфир
Интернет
Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ
Мир
Захарова обвинила политическую элиту ЕС в создании кризиса
Мир
Более 1,3 тыс. населенных пунктов на Украине лишились электричества
Происшествия
В Костроме одноклассник убил 12-летнюю девочку в подъезде
Мир
Лидеры стран G7 обсудят с Зеленским ситуацию на Украине по видеосвязи
Общество
Ozon временно приостановил обработку заказов крымчан из-за ЧП на мосту
Мир
Байден пообещал поставить Украине новые системы ПВО
Общество
В Москве задержан стрелявший из ружья в полицейского
Мир
РФ выразила протест в связи с голосованием по резолюции ГА ООН по референдумам
Происшествия
Две ракеты ВСУ упали в район Антоновского моста в Херсонской области
Мир
Захарова уличила немецкие СМИ в пропаганде по вопросу СП
Мир
ГА ООН одобрила открытое голосование по референдумам в Донбассе
Сюжет:

Небензя призвал ГА ООН уважать выбор жителей новых регионов РФ

Постпред России при ООН Небензя Небензя призвал ГА ООН уважать выбор населения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на необходимость уважать выбор жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в контексте присоединения регионов к РФ. С таким заявлением он выступил на спецсессии Генассамблеи (ГА) всемирной организации по Украине в понедельник, 10 октября.

«Выбор сделан! Вместе навсегда!»
Как прошел концерт в честь вхождения в состав РФ новых территорий

«От чьих рук на самом деле на юге и востоке Украины гибли и гибнут мирные жители, населению Донбасса, Запорожья и Херсонщины прекрасно известно. Отсюда однозначный выбор в пользу будущего с Россией, который мы намерены уважать и призываем уважать и вас», — сказал Небензя.

Ранее в этот день ГА ООН высказалась за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов: инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

Российская сторона, предлагавшая формат тайного голосования, раскритиковала принятое решение. Василий Небензя высказал мнение о том, что текущая спецсессия ГА ООН была созвана для продвижения нарратива против России.

10 октября также стало известно, что Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи ООН отказался признавать законность вхождения новых регионов в состав России, отметив, что это не соответствует уставу международной организации.

Также в ЕС осудили проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Референдумы по вопросу вхождения в состав РФ были организованы в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022