Небензя призвал ГА ООН уважать выбор жителей новых регионов РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на необходимость уважать выбор жителей республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в контексте присоединения регионов к РФ. С таким заявлением он выступил на спецсессии Генассамблеи (ГА) всемирной организации по Украине в понедельник, 10 октября.

«От чьих рук на самом деле на юге и востоке Украины гибли и гибнут мирные жители, населению Донбасса, Запорожья и Херсонщины прекрасно известно. Отсюда однозначный выбор в пользу будущего с Россией, который мы намерены уважать и призываем уважать и вас», — сказал Небензя.

Ранее в этот день ГА ООН высказалась за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов: инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

Российская сторона, предлагавшая формат тайного голосования, раскритиковала принятое решение. Василий Небензя высказал мнение о том, что текущая спецсессия ГА ООН была созвана для продвижения нарратива против России.

10 октября также стало известно, что Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи ООН отказался признавать законность вхождения новых регионов в состав России, отметив, что это не соответствует уставу международной организации.

Также в ЕС осудили проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Референдумы по вопросу вхождения в состав РФ были организованы в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.