Ozon временно приостановил обработку заказов крымчан из-за ЧП на мосту

Интернет-магазин Ozon временно прекратил обработку заказов от жителей Крыма в связи с перебоями в транспортном сообщении с полуостровом. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили представители компании.

«Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно», — говорится в заявлении пресс-службы.

Отмечается, что перевоз товаров в регион отвечают сторонние логистические компании. Заказы поступают в пункты выдачи независимых агентов, которые также сотрудничают с другими онлайн-платформами.

Сотрудники других крупных ретейлеров — «Яндекс Маркета», Wildberries и «Сбермегамаркета» — пока не давали комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Логистическая компания «ПЭК» также приостановила грузовое сообщение с полуостровом — по предварительным данным, на шесть дней. При этом филиалы в Крыму продолжают работу в штатном режиме. Аналогично, оператор экспресс-доставки СДЭК сообщил о временном прекращении доставок в регион, а также из него.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава. По предварительным данным Следственного комитета России, в результате взрыва погибли три человека.

Вскоре после этого была организована керченская паромная переправа. По состоянию на 14:00 мск воскресенья через нее было переправлено более 100 автомобилей «Газель» и свыше 600 пассажиров. Ожидается, что в течение двух дней из Крыма будут отправлены 250 большегрузных грузовиков.

В субботу корреспондент «Известий» Вероника Котькова рассказала, что в Керченском порту два парома — «Керченский-2» и «Ейск» — готовы к перевозке малотоннажного транспорта. По ее словам, крупные фуры будут переправлять два других более крупных парома «Лаврентий» и «Мария», которые вмещают в себя по 30 длинномеров.

По итогам происшествия президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Тогда же Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста.