Командир отряда «Ахмат» оценил ежесуточные потери ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии фронта составляет более тысячи человек ежесуточно. Об этом рассказал в понедельник, 10 октября, секретарь Совбеза Чечни Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат».

«Это не будет, наверное, ни секретом, ни неправдой, если я скажу, что противник каждый день теряет, если говорить о всей линии фронта, наверное, более тысячи человек в сутки однозначно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Алаудинов добавил, что метод ведения боевых действий украинской армии удивителен. Он подчеркнул, что ВСУ не ведут подсчет убитым и раненым.

Высшее командование, кроме того, по его словам, не жалеет солдат. Киев, заявил командир чеченского отряда, готов «воевать до последнего украинца».

Ранее в этот день стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. При этом всего было сбито четыре ракеты, еще две упали в районе моста.

В то же время официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что утром в понедельник ВС РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Как заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, удары по критической инфраструктуре Украины, нанесенные Вооруженными силами России, — адекватный ответ на теракт Киева в отношении жителей Донбасса и русскоязычных областей.

Также 10 октября военкор «Известий» Семен Еремин рассказал, что бойцы первого армейского корпуса Народной милиции ДНР нанесли огневое поражение по укреплениям ВСУ в одном из населенных пунктов. По его словам, танк работал с предельной дистанции из закрытой позиции по корректировке профессионального беспилотника в условиях серьезного подавления средствами радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, в понедельник, в Минобороны РФ рассказали, что пресечены попытки наступления ВСУ на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что потери противника в направлении населенных пунктов Кисловка, Табаевка Харьковской области и Куземовка составили более 40 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины и 15 единиц автомобильной техники.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».