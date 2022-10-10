Пушилин назвал удары ВС РФ по инфраструктуре Украины адекватным ответом

Удары по критической инфраструктуре Украины, нанесенные утром 10 октября Вооруженными силами России, — адекватный ответ на теракт Киева в отношении жителей Донбасса и русскоязычных областей, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Это не может и не могло оставаться без ответа. Мы увидели реальный адекватный ответ. Или начало этих ответов — по сегодняшнему дню — в отношении этих террористических актов. Безусловно, это должно отразиться и на ситуации на линии фронта в целом», — подчеркнул Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Кроме того, в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности уведомил о нанесенном массированном ударе высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам Украины. Удары были нанесены по объектам в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове, Житомире и других городах.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) по причине обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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