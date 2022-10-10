Аналитик объяснил причины принятия ОПЕК+ решения снизить добычу нефти

Решение ОПЕК+ по сокращению квот на добычу нефти стало результатом конфронтации между США и Саудовской Аравией и вызвано экономическими соображениями, рассказал 10 октября «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Саудиты считают, что США неуважительно к ним относятся, потому что Соединенные Штаты воспринимают их как некую «кладовку», куда можно позвонить, и из этой «кладовки» достанут определенные объемы нефти в интересах США, но с интересами самой Саудовской Аравией они не считаются», — сказал эксперт.

В пример он привел политику американской стороны в области нефти. Он отметил, что США поднимают ставку рефинансирования и таким финансовым инструментом понижают стоимость нефти на бирже, что причиняет ущерб Саудовской Аравии. Кроме того, он напомнил, когда был ранее скачок цен на нефть, США инициировали вывод Ирана из-под санкций, в то время как у этой страны и Саудовской Аравии не очень хорошие отношения.

«Конечно, это не добавляет Саудовской Аравии желания взаимодействовать с США и учитывать их интересы. Но при этом, я думаю, что само решение снизить квоты на добычу не вызвано какими-то личными обидами или подобными вещами, оно вызвано экономическими соображениями Саудовской Аравии», — подчеркнул эксперт.

Юшков, говоря о позиции Саудовской Аравии, объяснил, что в связи с поднятием США ставки рефинансирования снизится стоимость энергоресурса: денежная масса уменьшается, спрос на фьючерсы снижается, цена на бирже на эти фьючерсы снижается.

«Если страны ОПЕК+ хотят относительно высокие цены в районе $90 за баррель, тогда они должны сыграть на опережение и подтолкнуть цены на нефть вверх. Вот мы видим это решение. Это лишь попытка сохранить хотя бы такие же самые цены, которые есть сейчас», — сказал он.

При этом, по его словам, конфликт между США и Саудовской Аравией может развиваться, так как американская сторона заявила, что инициирует законопроект, предусматривающий запрет на любой картельный сговор на нефтяном рынке.

Отмечая давление американской стороны, эксперт обратил внимание на то, что Саудовская Аравия добывает более 10 млн баррелей в сутки.

«Если хотя бы половину этих объемов с рынка убрать, мы увидим $200-250 за баррель. Поэтому конечно, США в этом плане скорее пока будут поддавливать саудитов, но в реальности никаких шагов против них делать не будут», — заключил эксперт.

Юшков также прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая накануне в интервью Financial Times сказала, что решение сократить добычу нефти негативно влияет на мировую экономику. По словам аналитика, Йеллен имеет в виду, что чем дороже становится нефть, тем больше себестоимость любых товаров, соответственно, их сложнее купить.

«Значит экономическая активность снижается, меньше покупают, меньше производят и так далее. То есть сверхдорогие энергоресурсы всегда замедляют экономический рост», — подытожил он.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября этого года.

Как отметил 6 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такая мера направлена на стабилизацию нефтяного рынка.

Американский телеведущий Брайан Килмид 9 октября в эфире телеканала Fox News заявил, что решение ОПЕК+ привело к панике в Белом доме. В то же время конгрессмены-демократы предложили принять закон, позволяющий США остановить продажу оружия Саудовской Аравии и сбалансировать отношения Вашингтона с Эр-Риядом. На следующий день экс-посол США в ООН Никки Хейли назвала договоренность о сокращении добычи нефти принятым назло американскому президенту Джо Байдену.